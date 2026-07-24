С вами хотят познакомиться

Сергей пулей несётся к подруге, вцепляется в неё мёртвой хваткой и шипит: – Таня, Таня! Там этот… этот… он меня к себе зовёт! Я больше ни шагу без тебя!Подруга ржёт в голос:– Ну ты же так танцевал! Явно хотел, чтобы с тобой познакомились.
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