Popcaketv

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Ви разрыдался, увидев старое фото в обнимку с Чонгуком: «Столько лет были вместе, но теперь все кончено»

Ви разрыдался, увидев старое фото в обнимку с Чонгуком: «Столько лет были вместе, но теперь все кончено»

Поклонники корейской группы BTS любят сравнивать старые и новые фотографии музыкантов, чтобы понаблюдать за тем, насколько сильно мальчики изменились с момента начала работы в BigHit.

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