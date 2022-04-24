Ви разрыдался, увидев старое фото в обнимку с Чонгуком: «Столько лет были вместе, но теперь все кончено»

Поклонники корейской группы BTS любят сравнивать старые и новые фотографии музыкантов, чтобы понаблюдать за тем, насколько сильно мальчики изменились с момента начала работы в BigHit.
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