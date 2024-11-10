Страна и люди
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Страна и люди

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Россиянам рассказали о минусах частого использования антисептиков

Россиянам рассказали о минусах частого использования антисептиков

Постоянное применение антисептиков вместо мытья рук может привести к плохим последствиям. Так, при частом использовании спиртосодержащих средств высока вероятность появления зуда, раздражения и трещин на коже.

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