Хакеры помогли восстановить потерянный 10 лет назад доступ к биткоин-кошельк...

Хакеры помогли восстановить потерянный 10 лет назад доступ к биткоин-кошельку с $3 млнИнженер и хакер Джо Гранд (Joe Grand) вернул владельцу доступ к его программному биткоин-кошельку спустя 10 лет после того, как тот потерял к нему пароль.