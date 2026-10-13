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Экс-игрок «Спартака»: «Благосклонность судей есть к «Краснодару», а остальных стараются утопить»

Экс-игрок «Спартака»: «Благосклонность судей есть к «Краснодару», а остальных стараются утопить»

Бывший футболист «Спартака» Геннадий Морозов считает, что судьи в РПЛ благосклонны к «Краснодару».Бывший футболист «Спартака» Геннадий Морозов считает, что судьи в РПЛ благосклонны к «Краснодару».

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