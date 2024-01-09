Какой сегодня праздник, 10 января 2024 года: День памяти 20000 мучеников и Домочадцев день отмечают в России и в мире Юлия СкворцоваСогласно православному и народному календарю, сегодня, 10 января 2024 года, в Российской Федерации и по всему миру отмечаются ряд уникальных праздников.