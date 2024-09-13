Влияние развлекательного телевидения на современную молодежь: от «Четырех свадеб» до «Беременна в 16» Ольга ВайленкоСовременные реалити-шоу стали неотъемлемой частью телевидения и интернета, зачастую преображая представление о нормах и ценностях в обществе.
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