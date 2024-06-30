Либералы рвутся к власти. На выборах в Иране побеждает реформист

Сгодня 2,7K прочитали В Иране состоялся первый тур президентских выборов. Конкурентность, транспарентность и демократичность избирательной кампании, конечно, ломают либеральные шаблоны, ведь в Исламской Республике оказалось гораздо больше свобод и вольностей, чем у союзников США в регионе.
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