Либералы рвутся к власти. На выборах в Иране побеждает реформист

Сгодня 2,7K прочитали В Иране состоялся первый тур президентских выборов. Конкурентность, транспарентность и демократичность избирательной кампании, конечно, ломают либеральные шаблоны, ведь в Исламской Республике оказалось гораздо больше свобод и вольностей, чем у союзников США в регионе.