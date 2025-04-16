Приступить к строительству планируют уже в этом году Петербургский аэропорт Пулково готовится к масштабированию очистных сооружений: запланировано расширение комплекса в 2,5 раза, приступить к строительству планируют уже в этом году, сообщили сегодня в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».