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Петербургский дневник

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Пулково готовится к масштабированию очистных сооружений

Пулково готовится к масштабированию очистных сооружений

Приступить к строительству планируют уже в этом году Петербургский аэропорт Пулково готовится к масштабированию очистных сооружений: запланировано расширение комплекса в 2,5 раза, приступить к строительству планируют уже в этом году, сообщили сегодня в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы».

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