"Дядя Турал порешал": Челябинский суд пожалел таджика надругавшегося над 16-летней школьницей

Оказывается, бывает и так. Вчера появилась новость о том, что Челябинский областной суд максимально смягчил приговор таксисту-таджику, который был осужден по громкому уголовному делу возбужденному по факту изнасилования несовершеннолетней.
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