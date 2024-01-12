В Амурской области проходит подготовка операторов ударных FPV-дронов

В рамках подготовки военнослужащие изучают основы управления беспилотниками, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение, обслуживание аппаратов, техническую и программную часть дронов различных видов, а также уязвимые места тяжелой и легкобронированной техники иностранных государств.
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