НАТО полностью опустошило свои боезапасы, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong он заявил, что провальное контрнаступление Украины серьезно ударило по боеспособности НАТО.
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