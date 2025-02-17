Сквер новобрачных благоустроят в Ангарске в этом году

В Ангарске в 2025 году планируют создать сквер новобрачных. Территория между строящимся Дворцом бракосочетаний и Свято-Троицким кафедральным собором в прошлом году вошла в лидеры голосования за благоустройство.
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