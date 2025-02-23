Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев 11 марта проведет личный прием граждан

11 марта в 11.00 заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по адресу: Нижний Новгород, ул.
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