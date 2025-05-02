❗️⚡️США больше не будут посредниками в переговорах между украиной и РФ – Белый Дом Мы и дальше будем помогать, но больше не будем летать по миру как посредники на встречах.
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❗️⚡️США больше не будут посредниками в переговорах между украиной и РФ – Белый Дом Мы и дальше будем помогать, но больше не будем летать по миру как посредники на встречах.