ВЛАСТИ США В ГЛУБОКОЙ ЗАДУМЧИВОСТИ: РОССИЯ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ НА УКРАИНЕ. НАДО СРОЧНО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ! ФОТО: TING SHEN - POOL VIA CNP/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS/GLOBAL LOOK PRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА В КОНГРЕССЕ США ПРИЗНАЛИ, ЧТО ПУТИН ПОБЕДИТ: ШОЙГУ РАССКАЗАЛ КАК За последние недели русские сбили 37 украинских самолётов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Закончит жизнь в Темзе»: генерал ФСБ спрогнозировал судьбу подстрекателя дагестанцев Ильи Пономарева
- Для России ВТО больше не указ. За дешево вы нашу древесину больше не получите. Это решение не на шутку раздражает весь ЕС
- Что для нас обыденно, в Америке - роскошь: 4 особенности жизни в России, которых лишены американцы
Свежие комментарии