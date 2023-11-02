Два заявления двух министров обороны прозвучали в СМИ практически одновременно.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Россия просто обязана завершить начатое, может быть, и не торопясь, но основательно и раз и навсегда, а не так как получилось после второй мировой войны - это работа над ошибками...
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1 д.
LiapaNNZ Фамилия
Скаклов ещё очень много, миллионы...
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1 д.

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