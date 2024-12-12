Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +5°, дождь со снегом• Севастополь: +8°, дождь• Ялта: +8°, дождь• Алушта: +7°, дождь• Евпатория: +6°, дождь• Саки: +6°, дождь• Бахчисарай: +5°, дождь со снегом• Джанкой: +4°, дождь со снегом• Судак: +7°, дождь• Феодосия: +6°, дож.
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