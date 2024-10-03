Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Практические занятия ведут опытные мастера-педагоги В Москве была запущена новая инновационная площадка для практической подготовки студентов столичных колледжей, расположенная в индустриальном парке «Руднево».
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