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Карбери о гонке Овечкина за Гретцки: «Ови не захочет забивать рекордный гол в пустые ворота, думаю. Хорошо, если это случится дома, но у «Вашингтона» много игр на выезде в концовке сезона»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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