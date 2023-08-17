Кадыров разнес «абсурдные правила» на свадьбах в Чечне, заявив об их противоречии религии

В последние несколько лет в Чечне отмечено серьезное изменение в подходе к организации свадеб. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании по результатам работы специальной комиссии, занимающейся урегулированием семейных конфликтов.
В последние несколько лет в Чечне отмечено серьезное изменение в подходе к организации свадеб. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании по результатам работы специальной комиссии, занимающейся урегулированием семейных конфликтов.
Свежие комментарии