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Кадыров разнес «абсурдные правила» на свадьбах в Чечне, заявив об их противоречии религии

Кадыров разнес «абсурдные правила» на свадьбах в Чечне, заявив об их противоречии религии

В последние несколько лет в Чечне отмечено серьезное изменение в подходе к организации свадеб. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании по результатам работы специальной комиссии, занимающейся урегулированием семейных конфликтов.

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