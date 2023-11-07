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Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ принесли присягу РФ

Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ принесли присягу РФ

Солдаты батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), вступили в ряды российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» и принесли присягу Российской Федерации.

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