Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ принесли присягу РФ

Солдаты батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), вступили в ряды российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» и принесли присягу Российской Федерации.
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