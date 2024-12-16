Минтруд напомнил о трех выходных перед новогодними праздниками

В преддверии новогодних праздников жителей России ожидают три выходных дня. Министр труда и социального развития Антон Котяков сообщил об этом в комментарии к предложению сократить рабочий день 28 декабря.
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