Домработницы Яны Рудковской нарядились в ее платья и искупались в ванне

Продюсер Яна Рудковская неоднократно сталкивалась с некомпетентностью домашнего рабочего персонала. Накануне она призналась, что несколько рах увольняла горничных, которые портили ее одежду и в тайне пользовались личными вещами.
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