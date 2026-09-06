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Царьград

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Безлимитная сдача: допуск к донорству крови в России изменят с 2027 года

Безлимитная сдача: допуск к донорству крови в России изменят с 2027 года

Среди нововведений - расширенный список противопоказаний, электронный документооборот и отмена годовых лимитов на сдачу крови.

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