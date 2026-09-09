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Царьград

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"Аэрофлот" удостоился награды за отличное взаимодействие с инвесторами

"Аэрофлот" удостоился награды за отличное взаимодействие с инвесторами

"Аэрофлот" занял второе место в номинации "Лучшая IR-коммуникация" на Московской бирже. Премия "Рынок выбирает" оценивает успехи компаний в диалоге с инвесторами.

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