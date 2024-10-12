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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бентли о конце карьеры в 29 лет: «Футбол перестал захватывать меня. Пока я не играл, успел многое сделать – жил в Испании, строил бизнес, каждый день был с детьми»

Бывший хавбек «Тоттенхэма», «Блэкберна», «Ростова» и других клубов перестал играть в футбол на профессиональном уровне в сезоне-2012/13 в возрасте 29 лет.

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