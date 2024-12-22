В 83-м отдельном инженерно-аэродромном полку прошли занятия по боевой подготовке.Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.
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