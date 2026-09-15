Вирусолог развеяла главные мифы о сезонной вакцинации

По словам эксперта, заболеть из-за прививки невозможно Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова объяснила, что заболеть в результате вакцинации невозможно, поскольку современные препараты не содержат инфекционных агентов.
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