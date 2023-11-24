Десятки домов затоплены мощным ливнем в Славянске-на-Кубани, людей эвакуируют

Десятки домов затоплены мощным ливнем в Славянске-на-Кубани, людей эвакуируютМощными ливнями минувшей ночью и утром в Славянском районе Кубани, и в частности, в самом райцентре затопило водой 74 придомовые территории.
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