❗Госсовет Крыма передал в Совет министров РК документы, касающиеся энергоблокады полуострова По аналогии с иском по водной блокаде — Совмин РК от имени Республики Крым выступит истцом.
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❗Госсовет Крыма передал в Совет министров РК документы, касающиеся энергоблокады полуострова По аналогии с иском по водной блокаде — Совмин РК от имени Республики Крым выступит истцом.