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Суд обязал ресторан Ксении Собчак и Антона Пинского выплатить 1 млн рублей

Суд обязал ресторан Ксении Собчак и Антона Пинского выплатить 1 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию "Манила", соучредителями которого являются Ксения Собчак и ресторатор Антон Пинский, выплатить 1 млн рублей предпринимательнице Вере Абель за использование её товарного знака.

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