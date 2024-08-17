Arkham: ETF от BlackRock превзошли Grayscale по объему активов

Владеющий титулом крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock недавно достиг нового рубежа: его торгуемые на бирже фонды цифровых активов превзошли предлагаемые давним лидером Grayscale фонды по общему объему активов под управлением.
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