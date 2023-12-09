В США обеспокоились репутацией лучшего американского танка из-за провала ВСУ. Как это скажется на помощи Украине?

Масштабы потерь, с которыми столкнулась Украина в ходе провального контрнаступления, сыграли важную роль в укреплении оппозиции в США, которая выступает против передачи оружия Киеву или предоставления финансовой помощи.
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