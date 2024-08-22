ВСУ обстреляли Льгов кассетными боеприпасами

Киев нанес удар по Льгову в Курской области, используя кассетные боеприпасы. Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется, сообщил глава города Алексей Клемешов на своей странице во «ВКонтакте».
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