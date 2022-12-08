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Евгений Минченко: «У нас есть должок перед «Нижним» за поражение в первом круге»

Центровой «Автодора» Евгений Минченко рассказал о настрое команды на выездной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

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