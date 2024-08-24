НАПОМИНАЕМ Уже в это воскресенье пройдет ответный матч против команды «Зенит» в городе Волгограде. Напомним, что первый матч закончился со счетом 5:4 в пользу нашей команды.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
НАПОМИНАЕМ Уже в это воскресенье пройдет ответный матч против команды «Зенит» в городе Волгограде. Напомним, что первый матч закончился со счетом 5:4 в пользу нашей команды.