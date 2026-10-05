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Орловские новости

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ФОК на Матвеева в Орле сдадут в 2026 году

ФОК на Матвеева в Орле сдадут в 2026 году

Стоимость строительства ФОКа на Матвеева выросла с 227,2 млн до 370 млн рублей, готовность объекта составляет 93%.

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