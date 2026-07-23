В России стартуют продажи более мощной и экономичной версии известного «рамника»

Российское подразделение Haval «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» официально утвердило обновленный с гибридной силовой установкой – соответствующее Одобрение типа транспортного средства уже появилось в реестре Росстандарта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии