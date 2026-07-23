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За рулем

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В России стартуют продажи более мощной и экономичной версии известного «рамника»

В России стартуют продажи более мощной и экономичной версии известного «рамника»

Российское подразделение Haval «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» официально утвердило обновленный с гибридной силовой установкой – соответствующее Одобрение типа транспортного средства уже появилось в реестре Росстандарта.

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