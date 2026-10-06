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Как миллионы россиян тратят свои сбережения на спасение жизни: реальные истории борьбы с раком

Представьте: вам говорят, что вы больны раком, и единственный шанс на выздоровление — дорогостоящий препарат.

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