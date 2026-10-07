Происшествия
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Происшествия

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В Челябинской области следователями СК России установлены обстоятельства убийства, совершенного более 25 лет назад

В Челябинской области следователями СК России установлены обстоятельства убийства, совершенного более 25 лет назад

Следственными органами СК России по Челябинской области возобновлено производство по уголовному делу об убийстве, совершенном зимой 2000 года в Еткульском районе Челябинской области.

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