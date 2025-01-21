Госдума обсудит штрафы за продажу вейпов детям

Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним, о запрете на исключительно электронное и дистанционное обучение в среднем медицинском и фармацевтическом образовании, а также о праве владельцев подземных гаражей использовать земельные участки, расположенные над ними.
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