Какие основные ошибки делают люди при публичных выступлениях

Одна из основных ошибок лектора или спикера при публичных выступлениях состоит в том, что они делают их слишком большим, не делают остановок, смены тем, перезагрузки, чтобы люди могли отдохнуть и слушать дальше.
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