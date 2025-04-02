Росконгресс: от пошлин Трампа в 25% пострадают Ford и General Motors

От введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 25% на импорт из Мексики и Канады пострадают три крупных американских автоконцерна, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на содержание доклада "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны".