Побег украинского депутата Артема Дмитрука через Молдову, реконструированный шаг за шагом

Украинский депутат Артем Дмитрук, который, как заявляют киевские власти, незаконно покинул территорию Украины, прибыв в Молдову, откуда ничто не мешало ему бежать дальше, на самом деле был переправлен через государственную границу в Приднестровье, пишет украинская пресса со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).