Фотоловушки раскрыли тайную жизнь старейшего в мире зондского дымчатого леопарда

Самка зондского дымчатого леопарда / © Courtesy of Panthera Исследование было проведено совместными усилиями природоохранной организации Panthera, Лесного департамента штата Сабах, Департамента дикой природы Сабаха и представителей коренных народов региона.
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