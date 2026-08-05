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Фотоловушки раскрыли тайную жизнь старейшего в мире зондского дымчатого леопарда

Фотоловушки раскрыли тайную жизнь старейшего в мире зондского дымчатого леопарда

Самка зондского дымчатого леопарда / © Courtesy of Panthera Исследование было проведено совместными усилиями природоохранной организации Panthera, Лесного департамента штата Сабах, Департамента дикой природы Сабаха и представителей коренных народов региона.

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