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Актёр фильмов "Ёлки" и "Союз спасения" Баршак со сломанными рёбрами доставлен в больницу

Актёр фильмов "Ёлки" и "Союз спасения" Баршак со сломанными рёбрами доставлен в больницу

Актёр Павел Баршак стал жертвой нападения поклонника своей возлюбленной балерины.Телегарам-канал Mash сообщил о том, что актёр Павел Баршак оказался в одной из московских больниц с переломом рёбер и травмой груди.

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