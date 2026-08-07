Немецкие криптографы сходили с ума: гениальная ошибка партизан в шифровках, из-за которой Вермахт проигрывал бои.

Война — это не только сухие сводки Информбюро, стрелки на картах и лязг гусениц. Это жизнь, вывернутая наизнанку, где трагедия ходит рука об руку с абсурдом, а смекалка советского солдата порой творила вещи, не поддающиеся никакой военной логике.