Какой сегодня день: 14 апреля

14 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО). Отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».