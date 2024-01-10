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Micron выпустила модули оперативной памяти нового стандарта LPCAMM2

Micron выпустила модули оперативной памяти нового стандарта LPCAMM2

Американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, Micron представила новую модульную оперативную память LPCAMM2, которая обеспечивает более высокую производительность и энергоэффективность, чем стандартный формат SO-DIMM.

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