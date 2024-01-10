Micron выпустила модули оперативной памяти нового стандарта LPCAMM2

Американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, Micron представила новую модульную оперативную память LPCAMM2, которая обеспечивает более высокую производительность и энергоэффективность, чем стандартный формат SO-DIMM.
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