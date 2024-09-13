«Рикор» в этом году поставила российским школьникам 65 тысяч ноутбуков, адап...

«Рикор» в этом году поставила российским школьникам 65 тысяч ноутбуков, адаптированных под образовательные нуждыРоссийский производитель ПК «Рикор» в этом году поставил российским школьникам 65 тысяч ноутбуков, адаптированных под образовательные нужды.